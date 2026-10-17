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Süper Lig'de Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 bitti

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. Gençlerbirliği'nde Salih Uçan'ın vuruşunda top Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarptı; Osimhen'in kafa vuruşunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Altan, Hüseyin Aylak

Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Salih Uçan, Diabate, Luis, Gouveia, Tongya, Mendes

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği- Galatasaray maçının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
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