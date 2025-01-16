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TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine geçileceğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak. Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yabancı VAR hakemi uygulamasına başlanacağını açıkladı.

BU HAFTA BAŞLIYOR

MHK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir." denildi.

ATAMA SİSTEMİ DE DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini daha önce açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının otomatik olarak gerçekleştirileceği aktarıldı.

İşte MHK'nın açıklaması;

TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıEmir Güler:

FB İÇİN NE FARK EDİYOR Kİ ÖYLEDE BÖYLEDE FOTODA TUTMAYA ÇALIŞACAKLAR

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

sezon başından beri uygulansa şuan puan farkı 8 değil 20 idi

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Utanç verici bir durum

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMerxas:

yaşasın Rojava direnişi...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

YABANCI HAYRANI YIZ YA KABUKLU YEYİN

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıMert Cebeci:

şimdi fb li kuşların cikciklerini dinleme vakti ??

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Tüh ya ne çok üzüldük Galatasaray artık şampiyon olamaz (ironi) hahahahaha ;) ;)

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Haber Yorumlarıerman genç :

Onlarıda bozarlar Rüşvetle İnsanımız bozuk malesef bizim..!

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Haber YorumlarıFA null:

var avar davar

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Hadi bakalım. Almanya ve İngiltere merkezli olsun hakemler. Hatta keşke sahadaki hakemler de Fifa kokartlı yabancı olsa.

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