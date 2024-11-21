Süper Lig'de 13. hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu.
TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
23 Kasım Cumartesi
- 13.30 Eyüpspor - Riespor: Ali Şansalan
- 16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün
- 16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
- 19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar
- 13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
- 16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır
- 16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük
- 19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi
- 20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen