Stoilov, Kocaelispor'u 2-1 yenen Göztepe'nin gerçek performansına ulaştığını söyledi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, takım olarak gerçek performanslarına ulaşmaya başladıklarını söyledi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, sahada çok iyi organize olarak değerli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oyuncularının 90 dakika boyunca takım halinde yüksek hırs ve enerjiyle oynadığını aktaran Stoilov, "Çünkü burada galip gelmenin başka bir yolu yoktu. Kocaeli iyi bir takım ve bugün de iyi bir performans sergiledi. Takım olarak şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, o yüksek performansa ulaşmaya başladık. Bizim adımıza bu en önemli nokta." dedi.

Stoilov, takım halinde bu performanslarına ulaşmalarının önemine değinerek "Şu anda doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bugün zemin iki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi. Oyuncuların hırsıyla 'maçı kazandık' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA