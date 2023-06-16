Spor Toto 16 Yaş Altı Atletizm Kulüpler Ligi'nde dereceye girenler belli oldu

İzmir'de düzenlenen Spor Toto 16 Yaş Altı Atletizm Kulüpler Ligi'nde kızlarda Fenerbahçe, erkeklerde ENKA birinciliğe ulaştı.

Seha Aksoy Atletizm Pisti'ndeki organizasyonda kızlarda 20, erkeklerde 19 takım mücadele etti. Dünkü yarışlarla başlayan ve bugün tamamlanan Kulüpler Ligi'nde kızlarda ilk 3 sırayı Fenerbahçe, ENKA ve Bursa Büyükşehir Belediyespor elde etti.

Erkeklerde ise ENKA birinci, Fenerbahçe ikinci, Bursa Gökçespor da üçüncü oldu.