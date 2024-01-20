- Şota Arveladze : "İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, her alanda zor bir maç olduğunu söyleyerek, "Ayakta ve maçın içinde kaldık. İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık. 10 kişi bile puan çıkarttık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelenin her anlamda zor bir karşılaşma olduğunu aktaran Arveladze, "Zor maçtı, her alanda zordu. Başakşehir, analizini yaptığım kadar kaliteli bir takımdır. İsimler olsun, hoca olsun, oynadığı futbol olsun. Ayakta ve maçın içinde kaldık. İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık. 10 kişi bile puan çıkarttık. Bunun üstüne gitmek doğru olur. Karakter göstermek lazım. İyi oynayanlar, çok iyi oynayanlar var. Geride biraz zorlanıyoruz, sakatlar ve cezalılar var. Futbolcuları puan için tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.