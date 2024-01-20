Üye Girişi
Haberler

Şota Arveladze: 'İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık'

Güncelleme:
Abone Ol

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, her alanda zor bir maç olduğunu söyleyerek, 'Ayakta ve maçın içinde kaldık. İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık. 10 kişi bile puan çıkarttık' dedi.

- Şota Arveladze : "İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, her alanda zor bir maç olduğunu söyleyerek, "Ayakta ve maçın içinde kaldık. İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık. 10 kişi bile puan çıkarttık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelenin her anlamda zor bir karşılaşma olduğunu aktaran Arveladze, "Zor maçtı, her alanda zordu. Başakşehir, analizini yaptığım kadar kaliteli bir takımdır. İsimler olsun, hoca olsun, oynadığı futbol olsun. Ayakta ve maçın içinde kaldık. İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık. 10 kişi bile puan çıkarttık. Bunun üstüne gitmek doğru olur. Karakter göstermek lazım. İyi oynayanlar, çok iyi oynayanlar var. Geride biraz zorlanıyoruz, sakatlar ve cezalılar var. Futbolcuları puan için tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Şota Arveladze Başakşehir Futbol Spor Güncel Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak: Bu hafta BİM'de neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 20 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Zeytinburnu adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title