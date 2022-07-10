Son Dakika: Süper Lig'e döndü! Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Süper Lig'e döndü! Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Son Dakika: Süper Lig'e döndü! Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da

Son dakika: Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Adana Demirspor, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru'yu sarın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Son olarak 2021'de Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.

Son Dakika: Süper Lig'e döndü! Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da

GALATASARAY İLE 71 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com - Spor

Adana Demirpor Henry Onyekuru Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title