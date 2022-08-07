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Son dakika haberleri | Göztepe, Ali Akman'ı transfer etti

Son dakika haberleri | Göztepe, Ali Akman'ı transfer etti

Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Ali Akman'ı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Ali Akman'ı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbola Bursaspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki Ali Akman'ın daha sonra Eintracht Frankfurt ve NEC Nijmegen takımlarında mücadele ettiği belirtildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Eintracht Frankfurt Ali Akman Spor Haberler Son Dakika

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