Son dakika haberleri | Efeler Ligi ekibi Altekma, pasör Umut Şahin'i transfer etti Son dakika haberi: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, pasör Umut Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, pasör Umut Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Altekma'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Saint Joseph forması giyen 25 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı kaydedildi. Ziraat Bankkart altyapısından yetişen ve Arhavi Voleybol, Jeopark Kula Voleybol gibi takımların formalarını da giyen 1,97 boyundaki Umut Şahin, Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya sevinci yaşadı. AA / Halil Fidan - Spor Umut Şahin voleybol Sigorta Spor Haberler Son Dakika

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