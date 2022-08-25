Son dakika haberi... Çaycumaspor'da ilk transfer gerçekleşti

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarında Çaycuma spor ilk transferini Gelik spor'da forma giyen futbolcu Furkan Tezcan ile gerçekleştirdi.

Çaycuma spor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Belediye Başkanı Burhan Sezgin'i ziyaret etti. Çaycuma spor Kulüp Başkanı Enes Eser, destek ziyaretlerine başladı. Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin'i makamında ziyaret eden Enes Eser, Gelik spor forması giyen başarılı futbolcu Furkan Tezcan'ın transfer konusu görüşüldü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burhan Sezgin; "Çaycuma spor Kulüp Başkanı Sayın Enes Eser beyefendi ve birbirinden değerli yönetimi belediyemizi ziyaret ederek, futbolcumuz Furkan Tezcan'ı Çaycuma spor kulübüne transferi gerçekleştirdi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yönetimin Çaycuma spora ve spor camiasına çok değer katacağından eminim. Kendilerine başarılar diler, bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Yapılan transfer ile Furkan Tezcan Çaycumaspor formasıyla 2022-2023 futbol sezonunda sahada olacak. - ZONGULDAK