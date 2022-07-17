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Son dakika haberi: Burhaniye'de transferler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi: Burhaniye'de transferler devam ediyor

Son dakika haberi... Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda flaş transferlere imza atmaya devam ediyor.

Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda flaş transferlere imza atmaya devam ediyor. Burhaniye Belediyespor, Kadınlar Basketbol 1. Lig'de forma giyen Merve Büyükbayrak, Simge Özkutlu, Çisil Bilgin, Ceren Sarı ve Sena Avşar'ı renklerine bağladı.

Burhaniye Belediye Başkanlığı'nda yapılan törende Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve sporcular imzaları attı. 2022-2023 sezonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı yeni dönemde iddialı transferlere imza atmaya devam ediyor. Burhaniye Belediye Başkanı olan aynı zamanda Burhaniye Belediyespor Başkanlığı yapan Ali Kemal Deveciler, geçen dönemde talihsizlikler sonucu playoff son maçında elendiklerini dile getirerek, yeni sezonda daha güzel bir performans beklediğini ve hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Basketbolda kısa zamanda güzel işlerin başarıldığının altını çizen Başkan Deveciler, "Yeni transfer olan kızlarımıza da hayırlı olsun diyor, takımımıza 1. Lig yolunda başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Kemal Deveciler Merve Büyükbayrak basketbol Spor Haberler Son Dakika

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