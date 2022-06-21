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Son dakika haber | Samsunspor, Yusuf Abdioğlu'nu transfer etti

AA - İlyas Gün - Spor
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Son dakika haber | Samsunspor, Yusuf Abdioğlu'nu transfer etti

Son dakika haberi... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak MKE Ankaragücü'yle kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki Yusuf Abdioğlu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli oyuncunun, 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

AA / İlyas Gün - Spor

Yusuf Abdioğlu Samsunspor Spor Haberler Son Dakika

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