Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemleri hem mali hem idari olarak ibra edildi

Son dakika: Galatasaray Genel Kurulu'nda Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemleri (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) birlikte oylandı ve her iki dönem de mali ve idari olarak ibra edildi. Duygu dolu anlar yaşayan Özbek, "Bugün doğum günüm. Doğum günümde en büyük hediyemdir bu" dedi.

Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurul toplantısında eski başkan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin ibrasi bir arada oylandı.

İKİ DÖNEM DE İBRA EDİLDİ

Galatasaray olağan mali genel kurulunda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri, mali ve idari yönden, oy birliğiyle ibra edildi.

İbra edilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, doğum günündeki bu kararın aldığı en büyük hediye olduğunu ifade edip şu açıklamayı yaptı:

"Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde en büyük hediyemdir bu. Demek ki gerekli sevgi iklimi yaratıldığı zaman onun etrafında birleşebiliyoruz. Dosta, düşmana korku veriyoruz" açıklamasını yaptı.

"DOSTA DÜŞMANA KORKU VERİYORUZ"

Hep birlikte tek yumruk olmanın görüntüsü işte bu. Dosta düşmana şimdi korku veriyoruz. Genel kurul, bugün bunu sağlamıştır. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

"BİRBİRİMİZİ SEVELİM

Açılış konuşmamda projelerimizi anlattık ve sevgili Erden Kardeşim de 2023 hedeflerimizi ve vizyonumuzu anlattı. Tekrar söylüyorum; Bu projelerin gerçekleşmesi bir şeye bağlı, birbirimizi sevelim. Sevgi iklimi bazı şeylerle ölçülemez. Gerisini bize bırakın."

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, şu açıklamaları yaptı:

"Göreve geldikten sonra önceliğimiz, Galatasaray'ın sürdürülebilir olmayan finansal yapısını düzeltmek ve bu düzeltmeyi yapmak için zor kararları alma cesaretini gösterebilmek üzerine kuruluydu. Bunun için önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık.

"ERİMEKTE OLAN EKONOMİYLE BAŞLADIK"

Henüz pandemi sürecinden yeni çıkan, sezon başı kombine gelirlerinden yoksun, naklen yayınları avro bazında erimekte olan bir spor ekonomisi, denk bütçe verme mecburiyeti gerektiren ve borçlanma yasağı getiren Bankalar Birliği anlaşması, federasyonun getirmiş olduğu futboldaki yabancı sporcu transferi limiti gibi birçok gerçeklikle göreve başladık. Tüm bu gerçeklik içerisinde kulübümüzün ileriye dönük finansal yapısını ciddi şekilde koruyacak kararlar aldık.

"1 MİLYON EURONUN ALTINDA MAAŞLAR VERDİK"

Bütün bu çalışmalarımız sonucunda kulübümüzün net borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardık. En büyük maliyetimiz olan futbolcu ücretlerine de ciddi şekilde eğildik. Futbolcu maliyetlerinde ciddi anlamda kontrollü bir şekilde gitmeye çalıştık. Yeni yaptığımız kontratları bir milyon avro seviyesinin altında maaşlarla yaparak, genç sporcular transfer etmek istedik.

"DAVALARI KAZANDIK"

Uzun yıllardır işgal altında olan Galatasaray Adamızın merhum başkanımız Mustafa Cengiz döneminde başlatılan hukuk mücadelesini yakından takip ederek çok kısa sürede davaları kazandık. Galatasaray Adamızı dönemimizde tahliye etmeyi başardık. Florya projesinde ihale çıkılmıştı ama daha sonra iptal edilmişti. Burada Emlak Konut'a ait olan arazinin Galatasaray'a kazandırılma projesi vardı. Bu proje yönetimlerde devamlılığın güzel bir örneği oldu.

"ERDEN TİMUR İLE DEFALARCA KONUŞTUK"

Bu, sevgili Erden Timur ile beraber defalarca konuştuğumuz, kendisinin de fikri olan ve daha sonra da Sayın Başkanımız Dursun Özbek'in tecrübe, bilgi ve birikiminden yararlandığımız çok önemli bir projeydi. Bu projede çok önemli adamlar atıldı. Bugün Sayın Başkan ve ekibinin, Galatasaray tarihin en önemli projelerinden olan bu projeyi sonuçlandırmasından dolayı çok mutluyum. Kendilerine de göstermiş oldukları büyük başarı için teşekkür ve tebrik ediyorum."