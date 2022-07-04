Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Siyah beyazlılar uzun süredir uğraştıkları Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak
Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kararını bekliyordu. Hollandalı oyuncu ile yapılan son görüşmede tüm pürüzler giderildi. Hollandalı golcü, bu akşam 23:30'da İstanbul'da olacak.
GEÇEN SEZON 9 GOL KAYDETTİ
30 yaşındaki 1.97'lik dev santfor, geçen sezon Wolfsburg ve Burnley formalarıyla 44 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. Golcü oyuncunun kariyerinde, AZ Alkmaar, Heracles ve Emmen de bulunuyor.