Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak

Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kararını bekliyordu. Hollandalı oyuncu ile yapılan son görüşmede tüm pürüzler giderildi. Hollandalı golcü, bu akşam 23:30'da İstanbul'da olacak.

GEÇEN SEZON 9 GOL KAYDETTİ

30 yaşındaki 1.97'lik dev santfor, geçen sezon Wolfsburg ve Burnley formalarıyla 44 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. Golcü oyuncunun kariyerinde, AZ Alkmaar, Heracles ve Emmen de bulunuyor.