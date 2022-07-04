Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak - Haberler

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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Siyah beyazlılar uzun süredir uğraştıkları Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak

Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kararını bekliyordu. Hollandalı oyuncu ile yapılan son görüşmede tüm pürüzler giderildi. Hollandalı golcü, bu akşam 23:30'da İstanbul'da olacak.

GEÇEN SEZON 9 GOL KAYDETTİ

30 yaşındaki 1.97'lik dev santfor, geçen sezon Wolfsburg ve Burnley formalarıyla 44 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. Golcü oyuncunun kariyerinde, AZ Alkmaar, Heracles ve Emmen de bulunuyor.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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