Somaspor'da Kadroda Bir Ayrılık Daha: Enes Aydın Bandırmaspor'a Geçti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor, stoper Enes Aydın'ın sözleşmesini feshederek 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamasının ardından kadroda yaşanan ayrılıklar sürüyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Siyah-beyazlılarda kadrodan ayrılan son isim stoper Enes Aydın oldu. Sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki savunma oyuncusu 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Somaspor formasıyla 28 lig maçında görev yapıp, 2 de gol kaydeden 1.91 boyundaki Enes'in gidişiyle Soma ekibinde kadrodaki kan kaybı sürmüş oldu. Somaspor'da daha önce Mücahit Aslan Karşıyaka'ya, Yasin Yıldız Uşakspor'a, Erdem Aygül 68 Aksaray Belediye'ye ve Kamil Fidan Sivasspor'a giderek takımdan ayrılmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor