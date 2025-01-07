Soğuk Hava Sivasspor - Beşiktaş Maçında Yedek Futbolcuları Etkiledi
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu açılış maçında Sivasspor, Beşiktaş'ı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ağırladı. Sıfırın altında 3 derece olan hava şartları nedeniyle yedek futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumunda hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.
Bu arada yedek kulübesinde oturan futbolcular ise battaniyelere sarılarak soğuktan korundu. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor