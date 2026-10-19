Slavia Prag teknik direktörü Fenerbahçe'nin 2022'ye göre çok güçlendiğini söyledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sarı-lacivertli ekibin kadrosunun, 2022 yılında karşılaştıkları döneme göre çok güçlendiğini söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Trpisovsky, Avrupa maçlarının zor olduğunu belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde puan kazanmanın zor olduğuna dikkati çeken Trpisovsky, Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu dile getirdi.

Sarı-lacivertli kulübün bütçe anlamında kendilerine göre üst seviyede olduğunu vurgulayan Trpisovsky, "Ama futbolda sahadaki performans önemlidir, bütçeler değil. Kim daha hazırlıklı olursa, kim daha şanslı olursa avantajlıdır. Hem takımın çalışması hem de oyuncuların performansları belirleyici olur. Büyük takımlara karşı oynuyoruz ve her şeye odaklanmamız gerekiyor. Biz bu şansı yakalamalıyız ve yarın hata yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Bu atmosferi yaşamayı dört gözle bekliyorum"

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Romelu Lukaku'yla ilgili soruyu yanıtlayan Trpisovsky, Lukaku'yu çok sevdiğinin altını çizdi.

Golcü futbolcunun ekstra özelliklere sahip önemli bir isim olduğuna dikkati çeken Trpisovsky, "Olağanüstü güçlü bir oyuncu. Benim için Lukaku'ya karşı oynamak heyecan verici. Bu oyuncuyu iyi tanıyorum ve ona 1 santimetre alan bile bırakmamanız gerekiyor." diye konuştu.

Fenerbahçe karşısında 4. maçına çıkmaya hazırlanan Trpisovsky, Kadıköy'deki atmosferi de merakla beklediğini belirterek şunları söyledi:

"Tek dileğim iyi bir maç olması. 3 maçımız da öyleydi. Ancak ben İstanbul'a ilk kez geldim. Geçmişte 2 kez Çekya'da oynadık. 4 yıl önce buradaki maç için gelmemiştim çünkü hastaydım. Çekya'da maçı televizyondan izlemiştim. Heyecanım var. Ambiyans hakkında çok fazla şey duydum, televizyonda seyrettim ve durumu biliyorum. Bu atmosferi yaşamayı dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe bizim gibi değişimden geçmiş bir ekip. Bence Fenerbahçe'nin yarınki takımı, onlarla karşı karşıya geldiğimiz maçlardaki en güçlü takımı olabilir."

David Zima: "Baskı altında kalmamalıyız"

Teknik direktör Jindrich Trpisovsky'yle birlikte basın toplantısına katılan savunma oyuncusu David Zima, Şampiyonlar Ligi'nin en üst düzeyde olduğunun altını çizdi.

Geride kalan 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarının hatırlatılması üzerine konuşan Zima, "Baskı altında kalmamalıyız. Futbol bu, her zaman kazanamayız, bazen şans gerekiyor. Büyük takımlarla oynuyoruz. Biz her maçta sakin kalıp elimizden geleni vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Lukaku hakkında da konuşan Zima, "Lukaku çok iyi bir isim, agresif oyuncu. Ona izin vermememiz gerekiyor. Eğer alan bulursa bizim için zor olacaktır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA