15 dakikada 2 gol! Osimhen kariyeri rekorunu kırdı
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezonki 33. golünü attı ve kariyer rekorunu kırdı. Napoli formasıyla 31 gol atarak kendi rekoruna sahip olan Osimhen, Sivasspor karşısında attığı gollerle bu sezonki 33. golüne ulaştı ve rekorunu kırdı.
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 15. dakikada ve 31. dakikada ağları sarstı.
KARİYER REKORUNU KIRDI
Nijeryalı yıldız, 2022-2023 sezonunda Napoli'de attığı 31 gol sayısı geçti ve bu sezon 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.
GALATASARAY TARİHİNE DE GEÇEBİLİR
Victor Osimhen, Galatasaray'da 2 gol daha atarsa Mario Jardel'i geçerek bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan futbolcu olacak.
26 yaşındaki süper yıldız 4 gol katkısı daha yaparsa Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katısı veren oyuncu rekorunu da kıracak.