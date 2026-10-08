Sivasspor, yarın evinde Pendikspor'u konuk edecek; Amilton sakat

Sivasspor, yarın evinde Pendikspor'u konuk edecek; Amilton sakatGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda Orfa Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Sivasspor'da Amilton'un sakatlığı bulunuyor; 8 haftada 8 puan toplayan ev sahibi, 10 puanlı Pendikspor'u ağırlayacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın evinde Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte Pendikspor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Sivas temsilcisi, geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.
Pendikspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 10 puan yazdırdı.
Kaynak: AA