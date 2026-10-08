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Sivasspor, yarın evinde Pendikspor'u konuk edecek; Amilton sakat

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda Orfa Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Sivasspor'da Amilton'un sakatlığı bulunuyor; 8 haftada 8 puan toplayan ev sahibi, 10 puanlı Pendikspor'u ağırlayacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın evinde Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Pendikspor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Pendikspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 10 puan yazdırdı.

Kaynak: AA
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