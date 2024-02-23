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Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve taktik çalışmayla günü tamamladı. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Pendikspor 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve taktik çalışmayla günü tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Pendikspor 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivas 4 Eylül Stadı Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Pendikspor Sivasspor Spor Güncel Haberler

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