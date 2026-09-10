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Sivasspor, Muğlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Muğlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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