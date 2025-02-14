Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, yarın saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.