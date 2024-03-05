Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunlarla sona erdi. Sivasspor ile Alanyaspor 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunlarla sona erdi.
Sivasspor ile Alanyaspor 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS