Simav'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi

Simav İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası sona erdi.

17 takımın katılımıyla yapılan turnuvanın finalinde Nasuhağa Yaz Kur'an Kursu, rakibi Hisarbey Yaz Kur'an Kursunu ikinci yarıda attığı gollerle 6-1 yenerek şampiyon oldu. 3.'lük 4.'lük maçında da Hüdaverdi Yaz Kur'an Kursu rakibi DGM Yaz Kur'an Kursunu 3-0 yenerek turnuvayı 3. tamamladı.

Futbol Turnuvasını organize eden Simav Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Mustafa Esen, futbol sayesinde birçok gencin kötü alışkanlıklardan uzak durmayı öğrendiğine dikkat çekti. Mustafa Esen," Futbol insanın fiziksel gelişimine katkı sağladığı gibi kişiyi ruhsal olarak da etkiler. Futbol sayesinde çocuklarımızın birçok arkadaşı olur. Futbol kişinin sosyalleşmesine yardımcı olarak daha eğlenceli bir hayat yaşamasını sağlar. Simav İlçe Müftülüğü olarak bizlerde dini bilgiler derslerinin yanında futbol ve benzeri aktivitelerle de çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Osmanbey Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Müdüroğlu, Manevi Danışman ve İzci Lideri Cuma Ali Tosun tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kupa töreni sonunda açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Hasan Serçe, "Organizasyon boyunca Gülizar Eren MTAL halı sahasını çocuklarımızın hizmetine açan Okul Müdürümüz Ahmet Güngör hocamıza, turnuva boyunca hem hakem olarak hem de saha komiseri olarak görev alan din görevlilerimize, turnuvaya katılımıyla çocuklarımızın gönlünde taht kuran Yaz Kur'an Kurslarımızın din görevlisi hocalarımıza ve özellikle çocuklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA