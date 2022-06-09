Silvan Belediyesinden kurumlar arası futbol turnuvası - Haberler

Silvan Belediyesinden kurumlar arası futbol turnuvası Silvan Belediyesince kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi. Silvan Belediyesince kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi. Silvan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce geleneksel hale getirilen 3. kurumlar arası futbol turnuvası şehir stadında başladı. Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, ilçelerde bu tür sosyal çalışmaları artıracaklarını söyledi. Turnuvanın, kurumlar arasında birlik ve beraberliği, çalışanlar arasındaki kaynaşmayı sağlayacağını aktaran Öztürk, "Yaklaşık iki hafta sürecek olan turnuva farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın tanışıp, kaynaşması ve centilmence mücadele ederek spor yapmalarını sağlayacak. Takımları kutluyorum." diye konuştu. AA / Yusuf Batı - Spor Murat Öztürk Futbol Spor Haberler

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