Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüzü üst üste iki sezon şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran teknik direktörümüz Osman Özköylü ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda anlaşılmıştır. Osman Özköylü'ye Pendikspor'umuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Pendikspor, Süper Lig'in ilk 8 haftasında dörder beraberlik ve yenilgiyle 4 puan alabildi.