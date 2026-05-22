Şileli genç sporcu Budokaido'da dünya şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Budokaido Dünya Şampiyonası'nda 60 kilogram gençler kategorisinde mücadele eden Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Bedirhan Açık, 60 kilo gençler kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Polonya'nın Korzenna şehrinde 24-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Budokaido Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıran bir başarıya imza atıldı. Şile'nin Sortullu köyünden olan ve Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimine devam eden 17 yaşındaki genç sporcu Bedirhan Açık, 60 kilo gençler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğunu göğüsledi.

Başarı serüvenini anlatan dünya şampiyonu Bedirhan Açık, "Budokaido, Wushu, Kick Boks, Muay Thai ve boks yaptım. Budokaido, karate sporunun sert stillerinden bir tanesidir. Gelecekteki hedeflerim olimpiyat sporlarında boks ve kick boksta ülkemi temsil ederek şampiyon olmak. Bu sene Türkiye Wushu Kung-Fu ve Budokaido branşlarında iki kez Türkiye şampiyonu oldum. Onun dışında geçen yıl Budokaido'da Türkiye şampiyonluğum bulunuyor. İstanbul'da çok kez kick boks, muay thai bölge şampiyonluğum var" dedi.

Genç sporcuyu yetiştiren, aynı zamanda Yabancı SK Antrenörü ve Kurucu Başkanı olan Mehmet Yabancı ise kulüp bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, "2008 yılından beri antrenörlük yapmaktayım. Tesislerimizde kick boks, muay thai, Wushu, boks ve budokaido branşlarında faaliyet göstermekteyiz. Vücut geliştirme ve bilek güreşi branşlarımız da var. Bu branşların hepsinden milli sporcularımız vardır. En son 24-25 Nisan 2026 tarihleri arasında Polonya'da yapılan Budokaido Dünya Şampiyonası'nda 60 kilo gençler kategorisinde sporcumuz Bedirhan Açık dünya şampiyonu oldu; onun dışında Avrupa üçüncüsü olan diğer sporcularımız da var. Bu sene de Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda 5 sporcu ile de Türkiye'yi temsil edeceğiz. Kick boks branşımız, muay thai branşımız, Wushu Kung-Fu'da, boksta, vücut geliştirmede faaliyetlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

