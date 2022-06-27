Serkan Kırıntılı, Ümraniyespor'da Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor, milli kaleci Serkan Kırıntılı'yı renklerine bağladı. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor, milli kaleci Serkan Kırıntılı'yı renklerine bağladı. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Alanyaspor takımında forma giyen tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna kattı. Kulüpten sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Serkan. Kulübümüz, Alanyaspor takımında forma giyen, 37 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı'yı 1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Serkan'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Serkan Kırıntılı Spor Haberler

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