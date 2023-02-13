Serie A ekibinden örnek hareket! Elde edilen kazanç depremzedelere bağışlanacak

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından spor camiasından destekler gelmeye devam ediyor. Tolgay Arslan'ın formasını giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, depremzedelere yardım için Sassuolo maçındaki formaları açık arttırmayla satışa çıkardı.

10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Spor camiasından da büyük kayıplara neden olan depremlere yardım ve destek kampanyaları gelmeye devam ediyor. Udinese, Tolgay'ın önderliğinde bir yardım kampanyası başlattı ve giydikleri formaları açık artırma ile satışa çıkardı. Gelir, depremzedelere bağışlanacak.

UDİNESE'DEN SAYGI DURUŞU

İtalya Serie A'da Tolgay Arslan'lı Udinese'nin, Sassuolo ile 2-2 berabere kaldığı maç öncesi depremde hayatını kaybedenler için diğer karşılaşmalarda olduğu gibi saygı duruşunda bulunuldu.

FORMALARI AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKARDILAR

İtalyan ekibi Udinese, Tolgay'ın önderliğinde bir yardım kampanyası başlattı ve Sassuolo karşısında oyuncuların giydikleri formaları pazar günü açık arttırma ile satışa çıkardı.

DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Toplanan para, Tolgay tarafından depremzedeler için kullanılmak üzere depremzedelere bağışlanacak.