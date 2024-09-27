Sergen Yalçın, Alman takımının başına geçiyor
Bundesliga II ekibi Schalke 04, teknik direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istiyor. Geçen sezon Antalyaspor'u çalıştıran ve sezon sonunda ayrılan Yalçın'a Alman ekibinden teklif geldiği iddia edildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran ve sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
SERGEN YALÇIN'A SÜRPRİZ TEKLİF
343 Digital Youtube isimli kanalda konuşan Ersin Düzen'in iddiasına göre, Bundesliga II ekibi Schalke 04, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor. Alman ekibinin 51 yaşındaki teknik adam konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.
Schalke 04, 6 haftası geride kalan Bundesliga II'de 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı. Schalke, 18 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.
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