Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana'yı deplasmanda 2-0 mağlup ettiklerini ve tur atladıklarını söyledi. Güneş ayrıca, oyuncularının rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldığını belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İki maçı kazanarak tur atlamak önemli. Oyuncularım rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldı. Bizim adımıza güzel bir akşam oldu" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında KF Tirana'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Eşleşmede oyun olarak daha üstün taraf olduklarını belirten Güneş, "İki maça bakıldığında oyun kalitesi olarak üstündük. Bugün sahanın zemini pas yapmamıza izin vermedi. Rakip uzun toplar ve kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştı. Biz iyi savunma yaptık ve pozisyonlar bulduk. İki maçı kazanarak tur atlamak önemli. Oyuncularım rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldı. Bizim adımıza güzel bir akşam oldu" diye konuştu.

Karşılaşma öncesi yaşanan olaylara da değinen Şenol Güneş, "Sahada kötü görüntüler istemiyoruz. İstanbul'da da burada da dostluk içindeydik. Tribünlerdeki görüntüler güzel değildi. Şiddeti kim yaparsa yapsın doğru bulmam. Daha sonra taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek oldular, doğrusu da budur" açıklamasında bulundu.