Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Arnavutluk ekibi KF Tirana ile yapacakları rövanş maçında turu geçmek istediklerini söyledi. Güneş, takımın avantajlı bir skora sahip olduğunu ve kendi oyunlarını oynayarak kazanmak istediklerini belirtti. Ayrıca, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'ın durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz, turu geçmek istiyoruz. İlk maçın sonucuna bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kombetare Arena'da yarın TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Atwell düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanlarından Necip Uysal açıklamalarda bulundu. Avantajlı bir skor elde ettiklerini söyleyen Güneş, "İlk maçı sahamızda oynadık ve kazandık, avantajlı bir skora sahibiz. Burada da kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. İlk maçta bizi zorladılar, bu maçta da bizi zorlayacaklardır. Rakibimiz takım oyunu oynamaya çalışıyor. İyi savunma yaparak hızlı hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Tanıdığımız oyunculara sahipler. Kendimizi iyi hissediyoruz. Oyuna hakim olarak oynamaya çalışacağız" diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekip, KF Tirana maçın öncesi son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Kombetare Arena'da yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.