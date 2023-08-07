Şenol Güneş: Ekonomimize uygun oyuncular alacağız
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Beşiktaş ailesi ve takımı maharetli, asaletli ve cesaretli bir takım olarak sahada olacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Beşiktaş ailesi ve takımı maharetli, asaletli ve cesaretli bir takım olarak sahada olacak. Sabırlı olacağız, çalışacağız. Ekonomimize uygun oyuncular alacağız" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Neftçi Bakü ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu maçını değerlendiren Şenol Güneş, "Rakip kim olursa olsun ciddiye alıyoruz. Onları geçince güven ve enerji verecektir bize. Beşiktaş ailesi ve takımı maharetli, asaletli ve cesaretli bir takım olarak sahada olacak. Sabırlı olacağız, çalışacağız. Ekonomimize uygun oyuncular alacağız. İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi ile devam edecek sonra lig başlayacak. Rakibimiz iyi pas yapan teknik bir takım. İki taraf için de iyi olacağını düşünüyorum. Sahalarını biliyoruz. Tiran maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Bizim onlara onların bize yabancılığı yok. Güzel maç olmasını bekliyoruz. Beşiktaş olarak bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor" ifadelerini kullandı."TAKIM OYUNU VE DİSİPLİNİNE BAĞLI OYUNCULAR BENİ SEVİNDİRİYOR"Herkesin iyi niyetli olduğunu söyleyen Güneş, " Fiziksel olarak da sorun yok gözüküyor. Uyum olarak birbirini benimseyerek saha içinde her şeyini ortaya koyduklarını, paylaşma duygusunun fazla olduğunu görüyorum. Sezon başında kadro dalgalanma geçirebilir. Girecek çıkacak oyuncuların durumuna göre değişiklik olabilir. Onun dışında sıkıntımız yok. İki maça baktığımızda düşündüğümüz oyunu oynamaya çalışan bir takımımız var. Takım oyunu ve oyun disiplinine bağlı oynamaları beni sevindiriyor. Oyuncuların kendine güveni olduğunu düşünüyorum. Daha iyisini yapacak takımız buna da zamanımız var" şeklinde konuştu."EN HAZIR ONANA, ONU DA BEN OYNATMIYORUM"Kadroya yeni katılan isimleri değerlendiren Güneş, "Amartey tam hazır değildi. Rebic idmana çıkmasına rağmen bireysel çalıştığı için sıkıntısı var. En hazır Onana, onu da ben oynatmıyorum. Bir stoper daha almamız gerekir, Afrikalı olmasa çok daha iyi ama bazen ona mecbur kalıyoruz. Ekonomisi, idari ve teknik yapısı bize uymak durumunda. Orta saha ve ileriye de oyuncu alacağız. Başkan elinden gelen gayreti gösteriyor. Bütün yükü başkana vermeyelim. Takımın havasında olumsuz durum yok, transfere bağlı sıkıntılarımız var" dedi. Deneyimli teknik adam, takımla çalışmalara başlayan Cenk Tosun ve Ante Rebic'in henüz oynamaya hazır olmadığını da söyledi. Rachid Ghezzal'ın ise 1 hafta sonra idmanlara çıkacağını belirtti. "KULÜP BAŞKANINI YARALAYARAK DEĞİŞİKLİK İSTEMEK BANA MANTIKSIZ GELİYOR"Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yapılan eleştiriler hakkında konuşan Şenol Güneş, "Kulüp başkanını yaralayarak değişiklik istemek bana mantıksız geliyor. Bu işi çözmez. O zaman kongre olacak demektir. Hedefimiz takımı başarılı kılmak. Kongre olsa bu takım yine oynayacak. Eleştiriler bir süre sonra bana gelecek, onun da farkındayım. Beşiktaş taraftarının sakin olması gerekiyor. Şu anda hiçbir şey bitmedi. İşler daha iyi olsun diye yol göstermeye evet diyoruz. Bunu spekülasyon yapıp takım üzerinden başkana getirmek doğru değil. Bu kulübün başkanı her şeyi. Ben de oyuncular da taraftarlar da destek olmak durumundayız. Sürekli eksi şeyler söylemek doğru değil. Başkan başarısız olmak istemez. Başkan da taraftar. Daha iyisi için para harcanacak. Bütçe, ekonomik, idari ve teknik konular bunlar. Buna göre karar veriliyor. Bütçelerin iyi kullanılması bir kulübün en büyük silahıdır. Kulübü daha zor durumda bırakmak istemeyiz. Başarılı olmak için en iyi transferden yanayım. Bunu ben de istiyorum başkan da istiyor. Yapılanlar yeterli olmayabilir. Yıkmak ve yok etmek üzerine bu eleştirileri Beşiktaşlı olmayanlar yapar. Oyuncuların, takımın havasını kaybetmek doğru değil. Transferi eksik yapmışsak, yapmamışsak bizle konuşacak bir şey yok demektir. Yapanları konuşun, rakamlar nedir biz de öğrenelim. Belki o yoldan gideriz. Diğer takımların medya mensupları da bizi konuşuyor" ifadelerini kullandı."TALİSCA İLE BEN DE KONUŞTUM"Şenol Güneş, ismi sık sık Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca için, "Talisca ile ben de konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi. İstek başka bir şey gerçekler başka bir şey. Bu bütçeyi verdiğiniz zaman karşılanmadığında sorun olur. Diğer takımların aldığı transferlere saygı duyuyorum. Biz elimizdekinin en iyisini yapmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu."BAŞKA OYUNCULARLA DA GÖRÜŞMELER VAR"
Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Chamberlain ile görüştüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "Birkaç gün önce ben de görüştüm. Ondan sonraki gelişmeleri bilmiyorum, bekliyoruz. Başka oyuncularla da görüşmeler var. Bazen oyuncular kendileri değerlendirme yapıp gelip gelmeyecekleri değişebiliyor. Biz de ona göre alternatiflere bakıyoruz. O yüzden gecikmeler yaşanabiliyor" sözlerini sarf etti.