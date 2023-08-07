Şenol Güneş: Ekonomimize uygun oyuncular alacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Beşiktaş ailesi ve takımı maharetli, asaletli ve cesaretli bir takım olarak sahada olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Beşiktaş ailesi ve takımı maharetli, asaletli ve cesaretli bir takım olarak sahada olacak. Sabırlı olacağız, çalışacağız. Ekonomimize uygun oyuncular alacağız" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Chamberlain ile görüştüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "Birkaç gün önce ben de görüştüm. Ondan sonraki gelişmeleri bilmiyorum, bekliyoruz. Başka oyuncularla da görüşmeler var. Bazen oyuncular kendileri değerlendirme yapıp gelip gelmeyecekleri değişebiliyor. Biz de ona göre alternatiflere bakıyoruz. O yüzden gecikmeler yaşanabiliyor" sözlerini sarf etti.