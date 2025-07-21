Semih Kılıçsoy 14 milyon euro zorunlu opsiyonla birlikte İtalya'ya transfer olma yolunda
Serie A ekibi Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'u 14 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamak için Siyah-beyazlılar ile görüşüyor.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için transferde hareketli dakikalar yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Di Marzio'nun haberine göre; Kadrosunu güçlendirmek isteyen Serie A ekibi Cagliari, 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin bu transferi bitirmek için Beşiktaş ile görüşmelere başladığı belirtildi.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 14 MİLYON EURO
Cagliari'nin Semih'i 14 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, Siyah-beyazlıların bu transfer için önümüzdeki günlerde kararını vereceği dile getirildi.
SEZON RAKAMLARI
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 46 maça çıkan milli golcü, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.