Sema Nur Yüksel, Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

ÜMRANİYE Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Sema Nur Yüksel, 71 ülkeden 551 judocunun katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen ve 71 ülkeden 551 judocunun katıldığı Dünya Ümitler Judo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Milli Sporcu Sema Nur Yüksel, Kadınlar -40 kilo kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.