Sema Nur Yüksel, Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen ve 71 ülkeden 551 judocunun katıldığı Dünya Ümitler Judo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Milli Sporcu Sema Nur Yüksel, Kadınlar -40 kilo kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor