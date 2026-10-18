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Selahattin Altın, Gençler +110 kiloda 2 altınla Avrupa şampiyonu oldu

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Selahattin Altın, Gençler +110 kiloda 2 altınla Avrupa şampiyonu oldu
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Arnavutluk'un Durres kentindeki Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Selahattin Altın, Genç Erkekler +110 kiloda silkmede 213, toplamda 379 kiloyla 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Aynı sıklette Emirhan Özer 340 kiloyla tamamladı.

Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Selahattin Altın, Genç Erkekler +110 kiloda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Arnavutluk'un Durres kentinde gerçekleştirilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler podyuma çıktı. Genç Erkekler +110 kilo kategorisinde ay-yıldızlı formayı temsil eden Selahattin Altın, sergilediği başarılı performansla organizasyona damga vurdu. Milli sporcu Selahattin Altın; silkme kategorisinde 213 kilo, toplamda ise 379 kiloluk derecelere imza atarak 2 altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa şampiyonluğunu göğüsledi. Altın, koparma müsabakalarında ise 166 kiloluk kaldırış gerçekleştirdi.

Aynı sıklette mücadele eden bir diğer milli halterci Emirhan Özer ise koparmada 145 kilo, silkmede 195 kilo ve toplamda 340 kiloluk derece elde ederek şampiyonayı tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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