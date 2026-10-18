Selahattin Altın, gençler +110 kiloda 2 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

Selahattin Altın, gençler +110 kiloda 2 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Selahattin Altın, Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda genç erkekler +110 kiloda 2 altın madalya kazandı. Durres'teki şampiyonanın 7. gününde silkmede 213, toplamda 379 kiloyla gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Selahattin Altın, genç erkekler +110 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Selahattin, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde podyuma çıktı.
Selahattin, silkmede 213, toplamda da 379 kiloluk derecesiyle altın madalyayı boynuna takarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyona yarın sona erecek.
Kaynak: AA