Sefer Yılmaz: 'Oyuna iyi başladık ama erken gelen gol moralimizi bozdu'

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Galatasaray karşısında aldıkları 1-0 mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada "Oyuna iyi başladık ama erken gelen gol moralimizi bozdu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Altay, konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Sefer Yılmaz, "Bugün sonuç ne olursa olsun destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm ise futbolcularıma. Bütün hafta ne çalıştıysak sahaya yansıtmaya çalıştılar. Oyuna iyi başladık ama erken gelen gol moralimizi bozdu. İlk yarı boyunca çok fazla etkili olamadık. İkinci yarıya iyi de başladık. Rakip sahaya daha çok girdik. Gol pozisyonlarımız da vardı. Son vuruşlarda etkili olamadık. Bunu da biraz forvet hattındaki oyuncu eksikliğimize bağlıyorum. Son 10 dakikada stoperimizi oyuna alıp santrfor pozisyonuna çektik. Maalesef golü bulamadık. Bu maç geçti, önümüzdeki hafta 3 puan alıp, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor