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Savaş Bulut ve Adnan Yüksel İtalya 3 Bant Bilardo Şampiyonu

Savaş Bulut ve Adnan Yüksel İtalya 3 Bant Bilardo Şampiyonu
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İtalya'nın Alcamo şehrinde düzenlenen 26. İtalya Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Savaş Bulut ve Adnan Yüksel, ülkemizi temsil ederek şampiyonluk elde etti ve yerel takımın 8 yıllık serisine son verdi.

İtalya Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden usta bilardocular Savaş Bulut ve Adnan Yüksel şampiyon oldu.

İtalya'nın Alcamo şehrinde 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen 26. İtalya takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonasına Palermo şehrinin Giuseppe San Jato bölgesinden Başkanlığını Francesco Mannino'nun yaptığı, sporcular Giuseppe Tiranno, Giuseppe Longo ve Nania Vincenzo'dan oluşan Billiards Cafe takımı ile yarışmalara katılarak ülkemizi temsil eden usta bilardocular Savaş Bulut ve Adnan Yüksel büyük bir başarıya imza atarak İtalya Ligi şampiyonluğu unvanını elde ederek Pala Biliardo Alcamo'nun 8 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.

Sporcular ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdiler. Ayrıca Savaş Bulut, turnuvanın en yüksek seri ödülünün de sahibi oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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