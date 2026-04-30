Satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 32'nciliğe yükseldi.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 2026 mayıs dünya sıralamasını açıkladı.

Bu ay "Nesillerin Çatışması III" adıyla düzenlenen maçta karşılaştığı eski dünya şampiyonu Veselin Topalov'u 5-1 yenerek tarihte 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına ulaşan en genç satranç oyuncusu olan Yağız Kaan, güncellenen klasik tempo klasmanında bir ay içinde 6 basamak atladı.

Sezona 2658 ELO ile dünya 56'ncısı olarak başlayan 14 yaşındaki Yağız Kaan, ELO puanını 2708'e, sıralamadaki yerini de 32'ye çıkararak kariyer rekorlarını kırdı.

Klasik tempoda dünyanın en iyi 100 ismi arasındaki bir diğer milli satranç oyuncusu GM Ediz Gürel ise 2641 ELO ile 79'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
