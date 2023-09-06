Santiago Bernabeu Stadı'nın teknoloji harikası zemin sistemi ağızları açık bıraktı

İspanya'da Madrid şehrinin sembollerinden olan Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu, yenilendi. 66 bin metrekarelik bir alana genişleyen stadın seyirci kapasitesi 82 bine çıkarıldı. Stadyumun teknoloji harikası zemini ise gündem oldu.

YENİ ZEMİN TEKNOLOJİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Stadın zemini birbirine bağlı blok parçalardan oluşuyor. Karşılaşmaların ardından zemin bölünerek stadın altına alınıyor. Real Madrid herkeste hayranlık uyandıran stadın yeni zemin teknolojisini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla görücüye çıkardı.

ÜZERİ KAPANABİLİYOR

Üzeri de kapatılabilen stadın, 360 derecelik bir skor tabelası var. Yenilenen stadın artık üzeri de kapatılabiliyor. Kulübün başkanı Florentino Perez daha önce yaptığı açıklamada, "Geleceğe referans olacak bir stadyum yapmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.