Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçının ilk yarısındaki skor ağızları açık bıraktı
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını Derrick Köhn, Torreira ve Kerem Demirbay'ın golleriyle Galatasaray 4-1 önde kapattı. Rizespor'un tek golünü ise 39. dakikada Höjer attı. İlk yarıdaki bu skor, Premier Lig maçlarını andırdı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçın ilk yarısını 4-1 önde kapattı.
KOHN PERDEYİ AÇTI
Mücadelenin gol perdesini 9. dakikada Derrick Köhn açtı. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayında top önüne düşen Köhn gelişine şutunu çekti ve top ağlara gitti.
TORREIRA SAHNEDE
31. dakikada Icardi sol kanattan topla geldi ve pasını Zaha'ya verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Zaha bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Gökhan'ın çıkardığı topta altı pasın içinde önüne düşen topu Torreira ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.
HOJER'DEN MÜKEMMEL GOL
39. dakikada Shelvey'in pasında orta alanda topu alan Höjer 30 metreden sağ köşeye sert şutunu çekti ve farkı bire indirdi. Durum 2-1 oldu.
KEREM DEMİRBAY'DAN DOUBLE
Mücadelenin ilk yarısının bitmesine 5 dakika kala sahneye çıkan Kerem Demirbay, 41 ve 45. dakikalarda ceza sahasının dışından 2 şık gol atarak skoru 4-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.