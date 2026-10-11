Samsunsporlu Yağmur Tosun, Atina'daki Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsunspor Bocce Takımı sporcusu 16 yaşındaki Yağmur Tosun, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

3-11 Ekim tarihleri arasında 32 ülkenin katılımıyla düzenlenen Gençler ve Büyük Bayanlar Bocce Petank Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Tosun, genç kızlar takım kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Büyük kadınlar Altın Nokta kategorisinde de altın madalya kazanan Tosun, takım müsabakalarında ise Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Tosun, 2025 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Altın Nokta kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu.

Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, başarıların aylar süren disiplinli çalışmaların sonucu olduğunu belirterek sporcularıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı