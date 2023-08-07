Samsunspor, Olivier Ntcham'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, orta sahaya takviye yaparak Olivier Ntcham'ı transfer etti. Başkan Yüksel Yıldırım, oyuncunun yarın Samsun'a geleceğini duyurdu.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Olivier Ntcham transferini duyurarak oyuncunun yarın Samsun'da olacağını belirtti.

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, orta sahaya takviye yaptı. Başkan Yıldırım, 10 numara pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Olivier Ntcham transferini sosyal medya hesabından duyurdu. İngiltere Championship takımlarından Swansea City'de forma giyen Kamerun Milli Takım oyuncusunun yarın Samsun'a geleceğini açıklayan Başkan Yıldırım, şu paylaşımı yaptı: