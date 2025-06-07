Samsunspor, İzlandalı Logi Tomasson ile Anlaştı

Samsunspor, İzlandalı Logi Tomasson ile Anlaştı
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Samsunspor, Norveç'in Stromsgodset takımında oynayan İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tomasson, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile tanıtıldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Norveç'in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Stromsgodset formasıyla gösterdiği performans, sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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