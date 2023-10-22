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Samsunspor ile Başakşehir FK Arasında Berabere Biten Maç

Samsunspor ile Başakşehir FK arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. İki takım da gol bulamadı ve puanları paylaştı.