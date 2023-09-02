Samsunspor, forvet hattına Ercan Kara'yı transfer etti

Samsunspor, forvet hattına 27 yaşındaki Ercan Kara'yı transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, Ercan Kara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Samsunspor, forvet hattına 27 yaşındaki Ercan Kara'yı transfer ettiğini duyurdu.

Transfer çalışmalarına devam eden Samsunspor, forvet hattında bir takviye daha yaptı. Dün Landry Dimata ve Carlo Holse transferlerini açıklayan kırmızı-beyazlılar bugün de 27 yaşındaki forvet oyuncusu Ercan Kara'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz en son Orlando City SC takımında oynayan 27 yaşındaki Ercan Kara ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle."