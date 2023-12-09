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Samsunspor, evinde Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti

9 Aralık 2023 18:02 Son Güncelleme: 18:04 Abone Ol

Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Maçta Marius Mouandilmadji ve Emre Kılınç'ın attığı gollerle Samsunspor galibiyete ulaştı.