Samsunspor, Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor

Samsunspor, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor. Ankaragücü'nün de talip olduğu Emre için görüşmeler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek için transfer etmek istediği Emre için iki aşamalı plan yapıyor. Öncelikli hedef bonservisini alabilmek. Eğer bonservisi alınamazsa kiralık olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacak.