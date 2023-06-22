Samsunspor Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

SALON: Yalova 90.Yıl

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off final serisinin 3'üncü maçı Yalova 90.Yıl Spor Salonu'nda oynandı. Seride 2-0 önde olan Samsunspor Basketbol, ev sahibi Semt 77 Yalovaspor Basketbol'u 65-58 mağlup etti. Çağdaş Bodrumspor'un ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselen 2'nci takım olan Samsun ekibinde Watkins 23 sayıyla oynadı. Göktuğ Baş da 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Samsunspor Basketbol, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.