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Samsunspor Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Samsunspor Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off final serisinin 3'üncü maçında Samsunspor Basketbol, Semt 77 Yalovaspor'u 65-58 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

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SALON: Yalova 90.Yıl

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Turgut Işık, Uğur Özen

SEMT77 YALOVASPOR: Ledo 7, McNeace 5, Kadir Bayram 19, Deniz Can Çevik 14, Melih Kapucu 2, Tuna han Dikmen 8, Sercan Topçu 3, Ercan Bayrak, İsmail Kerem Gülmez, Barış Çağan Özkan

SAMSUNSPOR: Doğukan Şanlı 2, Watkins 23, Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 7, Alihan Deniz Genç 4, Göktuğ Baş 19, Mert Ali Sert, Eray Aydoğan, Uğur Can Aksoy, Ege Yaşar

1'İNCİ PERİYOT: 20-11

İLK YARI: 33-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50

5 FAUL:  Tuna Han Dikmen (Semt 77 Yalovaspor ), Göktuğ Baş ( Samsunspor )

Samsunspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Play-Off final serisinde Semt 77 Yalovaspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, Yalova'da oynanan serinin 3'üncü maçını 65-58 kazanarak seriyi 3-0 önde tamamladı ve mutlu sona ulaştı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu Play-Off final serisinin 3'üncü maçı Yalova 90.Yıl Spor Salonu'nda oynandı. Seride 2-0 önde olan Samsunspor Basketbol, ev sahibi Semt 77 Yalovaspor Basketbol'u 65-58 mağlup etti. Çağdaş Bodrumspor'un ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselen 2'nci takım olan Samsun ekibinde Watkins 23 sayıyla oynadı. Göktuğ Baş da 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Samsunspor Basketbol, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor

Basketbol Süper Ligi Yalovaspor Samsunspor basketbol Spor Haberler

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